Sarah Lombardi: Großartige Neuigkeiten

Vor einigen Tagen überraschte Sarah Lombardi ihre Fans nicht nur mit einer neuen Frisur, sondern auch mit dem Versprechen, musikalisch durchstarten zu werden. Nun wurde ihr neues Musikvideo veröffentlicht.

Obwohl viele Fans der Sängerin das Leben in den letzten Monaten sehr schwer gemacht haben, scheinen sie jetzt endlich wieder Gefallen an ihr zu finden. Ihre neue Single „Genau hier“ kommt so gut an, dass Sarah bei iTunes nun sogar auf Platz 1 gelandet ist!

Auf ihrer Facebook-Seite bedankt die 25-Jährige sich in einem Video aufgeregt bei ihren Followern. Sie scheint selbst kaum glauben zu können, dass sie es so weit gebracht hat. „Ich danke euch von ganzem Herzen“, schreibt sie außerdem. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel mir das gerade gibt und wie viel mir das bedeutet!“ Endlich strahlt Sarah wieder!