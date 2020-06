Sarah Lombardi: Große Angst um Alessio - er musste wiederbelebt werden

Sie erzählt, wie die ersten Minuten aussahen, nachdem sie 30 Stunden in den Wehen lag und der kleine Alessio endlich das Licht der Welt erblickt hatte: "Er war direkt ganz blau, also am ganzen Körper. Ich habe das gesehen, ja. Und er hat auch nicht geatmet. wir wussten im ersten Moment alle nicht, was los ist, weder die Hebamme, noch der Arzt. [...] Die haben den dann natürlich direkt mitgenommen und mussten den dann auch direkt beatmen, quasi, wiederbeleben, sozusagen", so Sarah Lombardi im Interview zu Detlef D! Soost.