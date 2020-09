Sarah Lombardi: Große Sorge um Sohn Alessio!

"Finde ich absolut egoistisch in einer Zeit wie dieser um die Welt zu reisen. Klar kann man sagen, wir unterstützen die Unternehmer vor Ort, aber sie kann ja Geld spenden und nicht sich und andere gefährden. Ganz klar eine Fehlentscheidung", "Mitten in einer Pandemie mal um die halbe Welt in ein Risikogebiet fliegen... Jedem das seine, allerdings sollte man als Influncer mit 1,5 Millionen Follower nicht vergessen, dass man auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Schade" sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post von Sarah finden lassen. Autsch! Was die Beauty über diese bösen Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...