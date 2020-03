Reddit this

Sarah Lombardi: In großer Sorge um ihre Oma!

Eingentlich besucht Sarah Lombardi ihre Oma so oft wie möglich. Doch nun kann sie die Rentnerin plötzlich nicht mehr treffen...

sorgt sich um ihre Oma. Momentan will die Sängerin sie nicht besuchen, um sie während der Coronavirus-Krise keinem unnötigen Risiko auszusetzen.

Sarah ist in großer Sorge

In ihrer -Story legt die 27-Jährige eine traurige Beichte ab. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich mindestens einmal in der Woche bei meiner Nonnina bin. Das fehlt mir schon sehr. Da meine Oma aber eine Vorerkrankung hat, machen wir uns alle großen, dass sie sich infizieren könnte“, so Sarah. „Meine Oma braucht ihre täglichen Einkäufe, Spaziergänge und den Kontakt zu anderen Menschen. Wir versuchen, als Familie zusammenzuhalten und Lösungen zu finden.“

Zwar sei ihre Oma nicht alleine, sondern mit ihrem Opa zusammen, ihre täglichen Einkäufe könne sie nun allerdings nicht mehr erledigen. Deshalb gehen nun andere Familienmitglieder für sie einkaufen und bringen ihr die Lebensmittel vorbei. Bis wieder Normalität einkehrt, könnte es wohl leider noch ein bisschen dauern…

