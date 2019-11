Sarah Lombardi: Großes Drama! Sie ist völlig fertig!

Oh je! Arme Sarah Lombardi! Die Beauty wendet sich nun mit einem traurigen Geständnis an die Öffentlichkeit...

Na das hat sich definitiv anders vorgestellt! Eigentlich wollte sich die Beauty gestern einen schönen Sonntag machen. Doch dann kam alles anders...

Sarah Lombardi wendet sich aufgelöst an ihre Fans

Wie Sarah nun via " " berichtete, war ihr Sonntag ganz schön ereignisreich. Der Grund: Sarah hat sich selber ausgesperrt. So verrät sie: "Das passiert mir voll oft eigentlich. Also ich vergesse den Schlüssel und gehe einfach raus. Normalerweise hat ja meine Mama den Ersatzschlüssel, aber den habe ich letztes Mal mitgenommen." Oh je! Ebenfalls fügt sie hinzu: "Richtiges Drama". Doch zum Glück konnte sie sich aus der brenzlichen Situation retten!

Sarah konnte sich helfen

Da auch der Notfallschlüssel bei Sarah in der Wohnung lag, blieb der nichts Anderes übrig, als den Schlüsseldienst zu rufen. Dank dem Handwerker konnte Sarah wieder zurück in ihre Wohnung und lud schon wenig später eine Story aus ihren eigenen vier Wänden hoch. Die Sängerin kam also nochmal mit einem Schreck davon. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Sarah das nächste Mal an ihren Schlüssel denkt...

