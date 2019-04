Sarah Lombardi: Großes Drama um Alessio!

Reddit this

Arme ! Eigentlich wollte die Beauty lediglich einen süßen Mama-Sohn-Schnappschuss mit ihren Fans via Instagram teilen. Doch was folgte war eine heftige Fan-Kritik Fans. Doch warum?

Pietro Lombardi: Trauriger Abschied! Es bricht ihm das Herz

Sarah Lombardi: Böse Vorwürfe

Das Sarah Lombardi ihr Leben gerne via Social Media teilt, ist definitiv nichts Neues. Regelmäßig gibt die dabei Einblicke in ihren Familienalltag und sorgt damit gewöhnlich für jede Menge Fan-Euphorie. Doch jetzt der Schock! Für ihren neusten -Post mit Sohn Alessio muss Sarah nun einen regelrechten Shitstorm über sich ergehen lassen...

Sarah Lombardi: Ihre Fans reden Klartext

Wie unter dem jüngsten Instagram-Post der Beauty deutlich wird, haben ihre Fans kein Verständnis dafür, dass Sarah ihren Sohn so oft in der Öffentlichkeit präsentiert. So kommentieren sie: "Sarah Engels, Du hast Dein Kind doch nur mitgenommen, um Sympathie zu ernten, nichts Anderes! Weil Du selbst der Öffentlichkeit nichts Repräsentatives zu von Dir zu bieten hast. Wird Zeit, dass Pietro endlich das alleinige Sorgerecht zugesprochen wird" sowie "Die Mama hat wieder ordentlich likes eingekauft, hoffentlich wird für Alessio bald eine ordentliche Pflegefamilie gefunden." Definitiv harte Vorwürfe!

Was Sarah davon denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die Beauty dazu noch kein Statement ab. Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich die Worte nicht allzu sehr zu Herzen nimmt.