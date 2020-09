Sarah Lombardi: Haar-Hammer! Sie überrascht mit einer neuen Frisur

Sarah zeigt ihre neue Frisur

In ihrer Instagram-Story zeigt Sarah ihren Fans stolz ihre neue Frisur. Ihre braunen Haare wurden mit blonden Extensions aufgehübscht und zu einem hohen Zopf zusammengebunden. Leider verdeckt die Sängerin bei der Videoaufnahme das Mikrofon mit der Hand. So ganz genau wissen die Fans also nicht, warum sie plötzlich eine neue Frisur hat. Ein wenig später verrät sie jedoch, dass sie gerade für einen Dreh vor der Kamera steht.

"Wir sind an unserem ersten Set angekommen und fangen jetzt an", berichtet Sarah strahlend. Anschließend läuft sie durch ein Maisfeld und fährt mit einem Cabrio durch die Gegend.