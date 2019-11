Sarah Lombardi: Haar-Hammer! Sie zeigt sich mit neuer Frisur!

hat die Haare schön! Via " " zeigt sich die nun mit ihrer neuen Frise und lässt damit definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen...

Pietro Lombardi: Auszeit! Er verabschiedet sich von seinen Fans

Sarah Lombardi teilt Haar-Video

Wie Sarah in ihrem neusten "Instagram"-Video zeigt, hat sich ihre Stylisten für sie was ganz Besonderes einfallen lassen. So ist Sarah dabei zu sehen, wie sie mit einer aufwendigen Hochsteckfrisur sichtlich glücklich vor der Kamera tanzt! Während die Beauty ihre Harre sonst meist offen trägt, ist Sarahs Pony kunstvoll nach hinten geflochten. Das so ein Wow-Auftritt von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Sarahs Fans sind begeistert

Wie unter Sarahs Post deutlich wird, hat sie mit ihren Haaren bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Wie schön du aussiehst" sowie "Boah! Deine Haare! Hammer!" Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Ob uns Sarah in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Haar-Looks dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

Huch, so kennen wir Sarah ja gar nicht!