Sarah Lombardi: Haar-Knaller! Sie überrascht mit neuer Frisur

hat die Haare schön! Für einen Familientag im Serengeti Park hat sich die Sängerin extra rausgeputzt. Auf ihrem zeigte sie stolz das Ergebnis.

So toll sieht Sarah mit Locken aus

Statt ihrer glatten Mähne, trug Sarah süße Locken und ein Perlen-Band. Fast hätte sich die "Supertalent"-Jurorin selber nicht wiedererkannt. "Ich seh einfach aus wie ein anderer Mensch mit den Haaren", schrieb sie in ihrer Story. Doch die Frisur war nicht von langer Dauer. Zu einer Veranstaltung am nächsten Tag erschien Sarah wieder mit ihrer alten Frisur.

Sarah Lombardi zeigt sich mit Locken Foto: Instagram/ sarellax3

Schnipp, schnapp - Haare ab!

Sarah experimentiert gerne mit ihren Haaren. Erst vor kurzem ließ sie sich einen modernen Long Bob schneiden. Beim Friseurbesuch kullerten zwar die Tränen, doch bereut hat sie ihre Entscheidung nicht. "YES I DID IT! Ich hatte niemals gedacht, dass ich mich das trauen würde. Für mich bedeutet das nicht einfach nur eine neue Frisur. Für mich ist es der Anfang eines neuen Kapitels. Ich habe in der letzten Zeit so viel Kraft getankt und bin so stark wie noch nie! Das ist erst der Anfang... ein Schnitt in ein neues Leben als starke Frau", erklärte sie damals. Mal sehen, wann sie das nächste Mal zur Schere greift...

