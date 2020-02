Reddit this

Sarah Lombardi: Haar-Kracher! So hat man sie noch nie gesehen

Wow, ist das wirklich Sarah Lombardi? Die Sängerin überrascht ihre Fans mit einem komplett neuen Look!

Viele Jahre lang kannte man nur mit langen Haaren. Vor einiger Zeit entschied sie sich dann dazu, ihre Mähne abzuschneiden und begeisterte ihre Fans mit einem neuen Look. Doch auf das, was man nun in der -Story der Sängerin zu sehen bekommt, war wohl niemand gefasst!

Sarah überrascht mit Bob und Pony

Plötzlich überrascht die 27-Jährige ihre Follower mit einer komplett neuen Frisur: Ein kurzer Bob mit Pony! Und damit sieht Sarah plötzlich aus wie ein ganz anderer Mensch. Hat sie sich etwa wirklich die Haare abschneiden lassen?

Sarah Lombardi überrascht mit einer neuen Frisur. Foto: Instagram/@sarellax3

Nein! Die Kölnerin gibt direkt Entwarnung: Für den neuen Look hat sie sich nur eine Karnevals-Perücke aufgesetzt!

