Sarah Lombardi: Hat sie einen Neuen?

Hat Sarah Lombardi etwa einen neuen Freund? Glaubt man ihren Fans, sprechen mittlerweile mehrere Anzeichen dafür - und diese befinden sich alle in dem neusten Facebook-Video der Sängerin.

In dem Clip singt Sarah Lombardi eine Cover-Version von Dua Lipas "New Rules". In der Strophe, die sie für ihre Anhänger performt, geht es um - wie könnte es anders sein - Liebe. Wenn auch um eine verflossene.

Wer hat Sarah Lombardi die Rosen geschenkt?

Egal. Der wichtigste Hinweis auf ihre neue Beziehung ist für Sarah Lombardis Facebook-Follower ohnehin ein anderer: "Die Frage ist doch, von wem hat sie denn die schönen roten Rosen bekommen, die auf dem Tisch stehen", so ein Fan in den Kommentaren.

Aufgestaute Aggressionen: Video von Sarah Lombardi sorgt für Verwirrung

Und tatsächlich: Auf dem Tisch, an dem Sarah während der Aufnahme sitzt und sich filmt, steht ein süßer Strauß Rosen. Eine Antwort gibt die 25-Jährige ihren Anhängern auf die Frage, ob sie einen Neuen hat nicht. Bleibt wohl nur das Warten auf eventuelle weitere Hinweise...