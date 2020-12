Sarah Lombardi: Heftiger Seitenhieb! Jetzt teilt sie gegen Laura Müller aus

Sarahs Seitenhieb gegen Laura

In ihrer Instagram-Story erlaubt Sarah Lombardi sich nun einen kleinen Seitenhieb gegen Michael Wendler und Laura Müller, nennt sie dabei allerdings nicht direkt beim Namen. "Ich dachte, ich zeige euch heute mal, was in meinem 9. Türchen versteckt war. Nachdem ich gesehen habe, dass es hier auf Instagram Adventskalender gibt, wo es in jedem Türchen eine Prada-, Chanel- oder Gucci-Tasche gab. Da bin ich wirklich glücklich, dass mein Mann mir 'Zeit' schenkt und ich mich darüber freue, weil das unbezahlbar ist", schreibt die Sängerin.

Dann zeigt sie den Fans drei kleine Sanduhren, die unterschiedliche Farben haben. Dazu ein Brief von Julian. Er schreibt: "Das ist unsere Liebes-Uhr. Jeden Tag wird sie einmal umgedreht, du darfst dir eine Farbe aussuchen und so lange gibt es keine Ablenkungen, kein Handy, nur uns! Du darfst dir dann aussuchen, ob knutschen, kuscheln, reden, zuhören oder alles auf einmal! Hauptsache wir!"

Über das süße Geschenk freut die 28-Jährige sich sehr. "Es sind die kleinen Dinge im Leben, die das Leben besonders machen. Und ich bin so glücklich, dass ich diese Werte im Leben niemals verloren habe und verlieren werde!"

