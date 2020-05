Sarah Lombardi: Heiße Aufnahmen mit mit einem anderen Mann aufgetaucht!

Reddit this

Ganz schön hot! Sarah Lombardi und "Let's Dance"-Tänzer Robert Beitsch können in ihrem neuen Musikvideo die Finger nicht voneinander lassen.

Sie guckt ihn verliebt in die Augen, streichelt ihn zärtlich über die Wange - und setzt zum Kuss an. Nein, das ist nicht Freund Julian Büscher mit dem auf Tuchfühlung geht...

Sarah Lombardi: Baby-News! Sie bestätigt es auf Instagram

Was läuft zwischen Sarah Lombardi und "Let's Dance"-Star Robert Beitsch?

In ihrem Musikvideo zu ihrer neuen Single "Te Amo Mi Amor" kommt sie "Let's Dance"-Star Robert Beitsch ziiiemlich nah. Und es bleibt nicht bei einem flotten Tänzchen. Muss sich Freund Julian Büscher jetzt etwa Sorgen machen?

Wohl eher nicht. Sarah und Robert sind schon seit Jahren gut befreundet. 2016 tanzten sie sich gemeinsam bei "Let's Dance" auf den zweiten Platz. Jetzt wollten sie mit ihrer erneuten Zusammenarbeit wieder an alte Erfolge anknüpfen. Hat geklappt! Der Song stürmte auf Anhieb auf Platz 1 der Itunes-Charts. "Leute, das ist der absolute Wahnsinn, ich kann nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin, dass dieser Song so gut bei euch ankommt", freute sich die Sarah auf .

