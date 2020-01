Sarah Lombardi: Heiße Küsse am Pool! DIESE Bilder sagen ALLES!

Das ging aber richtig schnell: Im sonnigen Ägypten vergnügt sich Sarah Lombardi (27) turtelnd und knutschend am Pool. Doch entgegen aller Gerüchte handelt es sich bei dem neuen Mann an ihrer Seite nicht um ihren Tanzpartner Joti Polizoakis…

Erst vor wenigen Wochen verkündete die Sängerin überraschend das Ende der Beziehung mit Roberto Ostuni via . Kurz und knapp beantwortete sie die Frage eines Followers nach ihrem Beziehungsstatus: „Nein, wir sind nicht mehr zusammen!“ Alles Weitere behielt sie für sich: „Ihr wisst, dass ich mein Liebesleben die letzten Jahre so gut es ging privat gehalten habe.“

Sarah Lombardi hat schon einen Neuen

Trübsal blasen ist allerdings so gar nicht Sarahs Ding. Denn nur kurze Zeit später flog sie mit ihrem „Holiday on Ice“-Tanzpartner Joti Polizoakis (24) in den Urlaub. Gemeinsam mit Söhnchen Alessio (4) ging es nach dem Jahreswechsel ins sonnige Ägypten. Auf Instagram ließ Sarah ihre Follower daran teilhaben. Schnell entstanden Gerüchte um ein Techtelmechtel der beiden. Schließlich zeigten sie sich mehr als vertraut, und das obwohl Sarah immer behauptete, dass sie nur Freunde wären. Und das scheint auch die Wahrheit zu sein! Denn was auf den Instagram-Schnappschüssen nicht zu sehen ist: Ein weiterer, unbekannter Mann ist mit im Urlaub. Und dem kommt Sarah verdächtig nahe! Zärtlich legt er seine Hand auf ihre Hüfte und kommt ihrem Gesicht so nahe, wie man es eigentlich nur bei einem innigen Kuss unter Verliebten macht.

Sarah Lombardi: Öffentliche Demütigung von Ex-Roberto!

„Einfach nur fassungslos. Ob es zum Lachen oder zum Weinen ist, ich weiß es selbst nicht. Traurige Welt“, postete ihr Verflossener zeitgleich auf Instagram. Ob er schon etwas von Sarahs geheimer Urlaubsbegleitung wusste? Nein! Aus Robertos Umfeld erfährt "Closer" exklusiv: Der Italiener fiel aus allen Wolken, als er von Sarahs intimen Momenten am Pool erfuhr. Nicht nur, dass ihm die Trennung noch schwer in den Knochen steckt – schlimmer noch: Roberto konnte noch nicht einmal richtig mit der Beziehung abschließen. Vom endgültigen Liebes-Aus erfuhr der Verlassene – wie alle anderen auch – über Sarahs knallhartes Instagram-Statement. Nicht direkt die feine englische Art. Ist Sarah wirklich so herzlos? Und ist der Unbekannte der wahre Trennungsgrund? Aus Robertos Umfeld hört man: Eigentlich ist der gar nicht ihr Typ. Oder etwa doch? Alles Fragen, die sich Sarah nach ihrem augenscheinlichen Liebes-Urlaub vermutlich stellen muss…