Sarah Lombardi: Heißer Flirt auf ihrer Geburtstags-Party!

Später tanzten beide auch mit Sarahs Verwandten auf der Bühne und stießen um Mitternacht auf den Geburtstag des Reality-Stars an. Geht da etwa mehr? Ist Sarahs Verehrer sogar schon in die Familie aufgenommen? Immerhin feiert er mit allen gemeinsam diesen wichtigen Tag. Als Sarah später den Fotografen bemerkt, reagiert sie entspannt: „Mach ruhig Bilder, ich habe nichts zu verheimlichen“, sagt sie beim Verlassen der Party. Das tat sie übrigens nicht etwa Arm in Arm mit dem Charmeur, sondern mit ihrer Mama Sonja. Auch als InTouch Sarah mit den verheißungsvollen Fotos konfrontiert, bleibt sie gelassen: „Klar redet man auf einer Party auch mal mit anderen Gästen, wobei er auch zu unserer Truppe gehörte. Aber da lief nichts, alles easy.“