Sarah Lombardi: Heiße Nackt-Aufnahme begeistert ihre Fans!

Oh, là, là! Damit heizt Sarah Lombardi ihren Fans ordentlich ein! In einem jetzt aufgetauchten Video lässt die Beauty nun alles Hüllen fallen und löst damit eine regelrechte Fan-Euphorie aus!

Heißer geht definitiv nicht! Das absolut in Shape ist, ist definitiv bekannt. Immer wieder postet die Beauty Schnappschüsse, die sie beim Sport oder in sexy Outfits zeigen. Wie sehr ihr Körper jedoch wirklich in Form ist, zeigt jetzt ein Video, in dem Sarah alle Hüllen fallen lässt...

Pietro Lombardi: Jetzt packt er über sein Liebes-Leben aus!

Sarah Lombardi: Heißes Nackt-Video

Via " " lässt Sarah jetzt die Nackt-Bombe platzen. Die postet dazu den Musik-Clip ihres neusten Videos "Soleil" und zeigt sich darin so freizügig wie noch nie. Sarah kommentiert: " Hier ist für euch das offizielle Video zu meiner Single "Soleil". Den Link zum Song findet ihr in meiner Bio. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß beim Videodreh auf Teneriffa und hoffe, dass es euch gefällt. Lasst es mich gern wissen. Hab euch lieb." Was für Hammer- ! Das so ein Video von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich!

Sarah Lombardi: Ihre Fans sind begeistert!

Wie unter dem Post von Sarah deutlich wird, hat sie mit ihrem sexy Video bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Bei dir passt alles perfekt-so sexy!" sowie "Superschön! Und du siehst ganz bezaubernd aus!!!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Ob uns Sarah in der nächsten Zeit mit noch mehr Aufnahmen dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!