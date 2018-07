Sarah Lombardi: Herber Tiefschlag für die Sängerin!

Welch furchtbare Nachricht von ! Erst kürzlich erschütterte eine schlimme Info die Öffentlichkeit, in der darüber berichtet wurde, dass Sarah eine angebliche Krebs-Diagnose in der Vergangenheit verkraften musste - für ihre Fans ein absoluter Schock! Nun die nächste Hiobsbotschaft! Wie Sarah nun erläutert, würde es sich bei der Nachricht um eine Falsch-Meldung handeln. Doch wie kam es dazu?

Sarah Lombardi: Angebliche Krebs-Diagnose erschüttert die Öffentlichkeit

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe! Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, soll Sarah in der Vergangenheit unter einer schlimmen Krebsdiagnose gelitten haben - alles Quatsch, erklärt nun die Schönheit! So wendet sie sich in einer ehrlichen Botschaft an ihre Fans und berichtet nun den wahren Hintergrund zu der Geschichte. In ihrer " -Story" erklärt die : "Ich bin gerade richtig krass verwirrt und ehrlich gesagt auch wütend, weil ich überall in den Medien lesen, dass ich wegen einer Krebserkrankung eine Operation durchführen musste, was überhaupt nicht stimmt." Doch wie kam es zu dieser furchtbaren Nachricht?

Sarah Lombardi: Das steckt hinter der Falsch-Meldung

Wie Sarah -Dank ihrer Fans- herausfand, würde es sich bei der furchtbaren Botschaft um ein Missverständnis handeln. So erläutert Sarah weiter: "Ich hatte vor ein paar Tagen in der Instagram-Story gepostet, dass ihr mir fünf Dinge, auf die ihr stolz seid, oder fünf Dinge, für die ihr euch gerne habt, nennen solltet." Des Weiteren fügt sie hinzu: "Da hatte ich eine Nachricht repostet von einem Mädchen, die mir von ihrer Krankheit erzählt hatte, die sie überstanden hat. Da war aber einfach direkt klar, dass das eine Nachricht von jemand anderem war." Ist zu hoffen, dass sich Sarah von der schlimmen Botschaft schnell wieder erholen wird!