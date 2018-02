Sarah Lombardi: Herzkatheter für Alessio

Aufatmen bei Sarah Lombardi!

Wie die Sängerin ihren Fans auf Instagram gestand, musste Söhnchen Alessio unlängst erneut zwei Tage im Krankenhaus verbringen, um wegen seines angeborenen Herzfehlers einen Herzkatheter zu bekommen.

In einem emotionalen Video berichtet die junge Mutter, wie groß ihre Sorge um Alessio vor dem Eingriff war:

"Ich war wirklich mit den Nerven am Ende, weil ich so eine Angst hatte", so Sarah sichtlich gerührt.

Umso größer sei bei ihr und Ex Pietro Lombardi dann die Erleichterung gewesen, dass Sohnemann Alessio rundum gesund sei:

"Es ist einfach alles genau so, wie es sein soll. Mir ist einfach so ein krass mega großer Stein vom Herzen gefallen, weil ich glaube, jede Mama und jeder Papa kann sich vorstellen, was man einfach für eine Angst hat."

Ach, wie schön - keine Frage, dass sich bei den tollen Nachrichten auch die Fans der Sängerin freuen!