Sarah Lombardi: " Ich drehe durch!" Jetzt platzt es aus ihr heraus!

Huch, so kennen wir Sarah Lombardi ja gar nicht! In einer ehrlichen Beichte schüttet die Beauty nun ihr Herz aus!

Arme ! Obwohl die Sängerin eigentlich für ihre Power bekannt ist, gibt sie ihren Fans nun einen intimen Blick in ihr Innerstes, der ein ganz neues Licht auf Sarah wirft...

Sarah Lombardi war genervt

Wie Sarah nun berichtet, war sie am Anfang mit der aktuellen Situation ganz schön überfordert. So erklärt sie in der Sky-Unterhaltungsshow "Matze Knops Homeoffice": "In den ersten Tagen dachte ich, ich drehe durch. Normalerweise ist er ja den halben Tag im Kindergarten gewesen. Aber jetzt haben wir so ein paar Sachen gefunden, die wirklich Spaß machen." Ehrliche Worte, die zeigen: Sarah musste ihren Alltag komplett auf den Kopf stellen. Aber auch in Sachen Sport ist Sarah gerade nicht zufrieden...

Sarah probiert das Beste aus der Lage zu machen

Obwohl Sarah eine echte Sportskanone ist, verrät sie nun, dass bei ihr aktuell ein paar Extra-Pfunde angesetzt haben: "Ich habe schon fünf Kilo zugenommen. Der einzige Gang, den ich hier immer wieder mache, ist der zum Kühlschrank. Man geht zum Kühlschrank und isst." Aufgeben kommt für sie dennoch nicht in Frage: "Ich versuche ja auch, so viele Homeworkouts zu machen, wie es nur geht." Ob uns Sarah in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...

