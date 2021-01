Sarah Lombardi: "Ich habe leider schlechte Nachrichten!"

Sarah ist untröstlich

"Viele haben es sich schon gedacht, aber ich habe irgendwie bisher noch Hoffnung gehabt. Leider müssen die Konzerte für März aber nun abgesagt werden", verrät sie mit finsterer Miene. "Es tut mir wirklich so leid. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut, aber -wie bei so vielen Künstlern- macht Corona da leider einen Strich durch die Rechnung. (...) Ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt."

Die ausgefallenen Konzerte will Sarah übrigens nachholen. Wann genau es wieder möglich sein wird, Großveranstaltungen zu besuchen, ist bisher natürlich noch nicht absehbar. "Aktuell weiß halt leider niemand, wann wir wieder zusammen tanzen, singen und Party machen dürfen auf der Bühne", so die 28-Jährige geknickt.