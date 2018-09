Sie waren der Hingucker auf dem Oktoberfest. Gestern waren und dabei zu beobachten, wie sie von einer Wiesn-Attraktion zur nächsten spazierten und dabei nicht nur alle Fan Herzen höher schlagen ließen. Die beiden Beautys sorgten für einen absoluten "wow"-Auftritt! Doch wie bewertet Sarah ihren Theresien-Besuch nachträglich? In einer süßen Botschaft verrät sie nun mehr…

Sarah Lombardi & Cathy Hummels: Gemeinsamer Oktoberfestbesuch

Via versorgten Cathy Hummels und Sarah Lombardi ihre Fans mit allerhand Schnappschüssen, die ein paar interessante Einblicke in ihren Wiesn-Aufenthalt gaben. Ihren Fans wurde dabei schnell deutlich: Vom Dinrdl-Look, bis hin zur Oktoberfest-Gaudi passte bei den beiden einfach alles! Wie viel Spaß Sarah allerdings wirklich hatte, verrät uns die nun am Tag danach.

Sarah Lombardi: So war ihr Oktoberfestbesuch

Wie Sarah nun mit ihren Fans via "Instagram" teilt, genoss sie den Tag mit Cathy in vollen Zügen. So postet die Sängerin in ihrer Story: "Es war echt schön" sowie "Danke für die Einladung meine Süße". Mehr Begeisterung geht wohl kaum. Ob Cathy und Sarah auch in Zukunft des Öfteren zu zweit unterwegs sein werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!