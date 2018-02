Sarah Lombardi: Ihre Fans haben genug!

Arme Sarah! In der letzten Zeit musste sich die Ex von Pietro Lombardi, immer neuen Anfeindungen aus der Öffentlichkeit stellen. So auch jetzt! Unter einem ihrer neusten "Instagram"-Posts, äußeren Sarahs Fans ihren Unmut über die hübsche Brünette. Haben sie genug von Sarah?

Aufgestaute Aggressionen: Video von Sarah Lombardi sorgt für Verwirrung

Sarah Lombardi: Bösartige "Instagram"-Kommentare

Auf "Instagram" teilt Sarah ihr Privatleben mit ihren Fans. Eigentlich wurde die Sängerin in der Vergangenheit, immer wieder mit Komplimenten zu ihren Schnappschüssen überhäuft. Doch damit ist jetzt Schluss. Ihre Fans scheinen genug von Sarah zu haben. So schreiben sie bösartige Kommentare über Sarahs Aussehen. Die Sängerin muss dabei sehr viel Stärke beweisen, da manche Kommentare definitiv zu weit gehen. Diese Meinung vertreten auch einige von Sarahs Followers!

Sarah Lombardi: Ihre Fans gehen zu weit!

Unter einem der neusten "Instagram"-Posts von Sarah, äußern einige ihrer Followers ihre Abneigung gegen ihr früheres Idol. So schreiben sie: "Alle hübsch außer Sarah, denn die ist hässlich" sowie "Du siehst so scheiße aus! Neben Liz und Sarah Nowak siehst du wie Müll aus." Harte Worte, die Sarah viel Stärke abverlangen. Ein Glück, dass einige ihrer Followers sich schützend vor ihr sie stellen. So äußern auch sie ihren Unmut über die bösartigen Anfeindungen. Was Sarah über die Beleidigungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.