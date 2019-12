Sarah Lombardi: Ist das der wahre Trennungs-Grund von Roberto?

Arme ! Obwohl sie und ihr Roberto so glücklich miteinander schienen, geben sie ihrer Liebe keine Chance mehr. So verkündete Sarah gestern in ihrer "Instagram"-Story, dass sie wieder solo durchs Leben geht. Doch warum?

Sarah Lombardi schwärmte von Roberto

Wie Sarah noch im gegenüber "Promiflash" verriet, war Roberto ihr absoluter Traummann. Auch die Tatsache, dass Sarah durch ihren Beruf ständig unterwegs ist, schien Roberto nicht zu stören. So berichtete die : "Mein Freund versucht, mich immer dann zu sehen, wenn es geht. Der kommt am Wochenende immer zu mir nach Bremen." Auch während "Dancing on Ice" oder " " gab Roberto sein Bestes, um Sarah zu unterstützen: "Ich finde das schon schön und das tut mir auch gut", verriet Sarah. Doch konnte die Beziehung dem Stress etwa doch nicht standhalten? Zumindest Sarahs Ex ist für sie in dieser schwierigen Zeit da...

Pietro unterstützt Sarah

"Ich kann sagen, ich wünsche Sarah nur das Beste und irgendwann wird der richtige Partner kommen", erklärte Pietro nach der Trennungsverkündung via " ". Ob Sarah jetzt erstmal solo durchs Leben gehen will, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie diese stressige Zeit schon bald hinter sich lassen kann und vielleicht im neuen Jahr mehr Glück mit der Liebe hat. Wir drücken ihr dafür jedenfalls die Daumen...

