Sarah Lombardi: Jaa, diese Fotos lüften ihr süßes Geheimnis!

Sarah Lombardi weiß, wie sie ihre Fans zum Strahlen bringt. So teilt sie nun via Instagram zwei romantische Schnappschüsse, die sie mit ihrem Julian bei einer Bootstour zeigen. Doch damit nicht genug! Sarah kommentiert zu dem Bild in Emoji-Form: "Schnecke + Affe + Boot + Sonne = Zum Anbeten". Wow! Hat Sarah mit der Bildunterschrift etwa die Beziehungsspitznamen von sich und Julian verraten? Ihre Community zeigt sich jedenfalls sichtlich begeistert!