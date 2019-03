Es wird nicht ruhig um das Liebesleben von ! Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Sarah und ihr Roberto getrennte Wegen gehen sollen. Offiziell wollten sich die beiden dazu jedoch noch nicht äußern - bis jetzt!

Sarah Lombardi: Wieder Single?

Wie Sarah berichtete, würde es mit ihrer Karriere momentan besser laufen, als in ihrem Privatleben. Für ihre Fans Grund genug, um anzunehmen, dass Sarah und Roberto wieder getrennte Wegen gehen. Eine genaue Bestätigung lieferte Sarah ihren Anhängern dafür jedoch noch nicht. Doch jetzt die Überraschung! Aus Sarahs " "-Story könnte nun die Wahrheit ans Licht kommen...

Sarah Lombardi: Gemeinsamer Liebes-Urlaub?

In ihrer "Instagram"-Story teilte Sarah nun einen Urlaubs-Countdown und berichtete ihre Fans, dass sie die freie Zeit kaum abwarten kann. Doch damit nicht genug. Unter dem Countdown platzierte die ein paar Emojis, die nun die Antwort auf ihren Beziehungsstatus geben könnten. So war nämlich unter der Urlaubs-Ankündigung unter anderem ein "Pärchen"-Emoji zu finden. Geht es für Sarah und Roberto etwa in den gemeinsamen Liebes-Urlaub? Mehr verraten wollte Sarah dazu bis jetzt leider noch nicht. Wir können also weiterhin gespannt sein!