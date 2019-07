Sarah Lombardi: Jetzt fällt ihr Pietro in den Rücken!

In letzter Zeit teilte Oliver Pocher ordentlich gegen Sarah Lombardi aus. Doch Rückendeckung von Ex Pietro bekommt sie nicht...

Eigentlich sind und ein Herz und eine Seele. Doch in letzter Zeit stichelten Olli und seine Freundin Amira Aly immer wieder gegen seine Ex-Frau Sarah. Der Grund: Sarah zeigt Söhnchen Alessio ständig in den sozialen Medien. "Ich will ja jetzt keine Namen nennen, aber wenn man von seinem Kleinkind verrät, dass der einfach noch in die Pampers macht und es noch nicht schafft, sauber zu sein...", sagte Amira gegenüber . Und Olli fügte hinzu: "Hat das gemacht?" Wenig später postete er folgendes Zitat auf : "Prominente, die ihre Kinder vermarkten - in jeglicher Art und Weise und vor allem im Internet - finde ich total daneben und in gewisser Form auch asozial."

Pietro fällt seiner Ex Sarah in den Rücken

Gibt es deswegen jetzt Zoff mit Kumpel Pietro? Auf einem Event trafen sie jetzt aufeinander - und sprachen sich aus. "Er ist ja praktisch aus einer Celebrity-Soap gekommen. Und wer weiß es auch, wenn's nach mir geht, würde ich seinen Sohn gar nicht mehr zeigen", kritisierte Olli. Pietro konnte ihm nur zustimmen: "Er hat Recht. Es ist vollkommen richtig, man sollte einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen, ohne dass es wirklich will oder es versteht, aktiv zeigen.“ Autsch, das hat gesessen! Lässt sich nur hoffen, dass sich Pietro und Sarah deswegen nicht in die Haare bekommen...