Sarah Lombardi: Jetzt fliegt die Liebes-Lüge auf!

Eine neue Liebe? Davon will knapp einen Monat nach der offiziellen Trennung von ihrem Ex Roberto angeblich nichts wissen und verkündete im Interview mit : „Ich bin Single!“ Dabei wurde sie doch gerade erst im Ägypten-Urlaub stark verschmust und eng mit einem neuen Mann an ihrer Seite erwischt.

Exklusive InTouch-Recherchen ergaben: Bei ihm handelt es sich um Fußballer Julian Büscher (26)! Dieser kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und kickt zurzeit in der kanadischen Premiere League für den Cavalry FC. Davor war er bereits bei LA Galaxy II unter Vertrag. Und er scheint mehr als nur ein kleiner Urlaubs-Flirt zu sein! Denn Sarah und seine Mutter Veronika folgen sich bereits auf . Genauso wie sie und sein bester Kumpel. Zufall? Wohl eher nicht.

Sarah Lombardi will ihre Liebe geheimhalten

Doch wieso macht Sarah aus ihrer süßen Reisebegleitung noch so ein Geheimnis? „Ihr wisst, dass ich mein Liebes-Leben die letzten Jahre so gut es ging geheim gehalten habe“, erklärte sie ihren Fans erst Ende Dezember. Und heizte nur wenige Tage später die Gerüchte um eine neue Liebe selbst an. „Und dann triffst du den Menschen, der dir das Gefühl gibt, du hättest ein Leben lang die Luft angehalten, und plötzlich atmest du“, postete sie in einer Instagram-Story. Besonders auffällig: Der Beitrag stammt aus ihrem Ägypten-Urlaub. Angeblich galt der Spruch damals Söhnchen Alessio. Aber es wäre ja nicht die erste Schwindelei, bei der wir Sarah erwischen…

