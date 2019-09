Sarah Lombardi: Jetzt kommt ENDLICH die Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Jubel News bei Sarah Lombardi! In einer überraschenden Beichte schüttet die Beauty nun ihr Herz aus...

Gott sei Dank! Erst gestern schockte Sarah ihre Fans mit der Geschichte, dass sie nach ihrem Tanz-Training ihr Auto verzweifelt suchte - ohne Erfolg. Wie Sarah verriet, hatte sie große Panik, dass ihr Auto gestohlen wurde, da sich darin auch ihre Handtasche mit ihren Portemonnaie und Haustürschlüssel befand. Doch jetzt die Freuden-Neuigkeiten...

Pietro Lombardi: Schluss mit den Lügen! Jetzt packt er aus

Sarah Lombardi ist überglücklich

Via " " berichtet Sarah jetzt, dass ihr Auto zum Glück wieder aufgetaucht ist! So erklärt sie: "Nachdem ich dann beim wievielten Abschleppdienst auch immer angerufen habe, habe ich mein Auto dann endlich gefunden. Es wurde tatsächlich abgeschleppt. Und weil die das irgendwie nicht der Polizei gemeldet haben, konnte mir die Polizei da auch davor nicht weiterhelfen." Sarah kann also wieder aufatmen und sich von den anstrengenden Stunden erholen...

Sarah war außer sich!

Wie Sarah verrät, setzte ihr der kurze Verlust ihres Autos ganz schön zu: ""Ich hatte mir schon das Schlimmste ausgemalt und mir vorgestellt, weil ja auch mein Hausschlüssel und alles drin war, dass meine Wohnung gerade leer geräumt wird." Bleibt somit nur zu hoffen, dass Sarah in der nächsten Zeit von derartigen Zwischenfällen verschont bleibt und die ganze Geschichte schnell hinter sich lassen kann...

Huch, so kennen wir Sarah ja gar nicht...