Sarah Lombardi: Jetzt lüftet sie ein zuckersüßes Geheimnis!

Bei ist ordentlich was los! Erst vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass die Beauty ab sofort für "Das Supertalent" vor der Kamera stehen wird. Aber auch so, hat Sarah alle Hände voll zu tun. Doch wie geht die eigentlich mit solchen aufregenden Phasen um?

Sarah Lombardi ist ein Schokoladen-Fan

Obwohl Sarah ein absoluter Fitness-Fan ist, berichtet die Beauty nun, dass auch sie ab und an eine kleine Naschkatze ist. Vor allem in Stresssituationen greift sie gerne mal zu einem Stückchen Schokolade. So verriet uns die Beauty beim "Milka Charity Blobbing-Event": Ich probiere mich definitiv bewusst und gesund zu ernähren, allerdings gibt es bei mir auch mal den ein oder anderen "Cheat Day". Bei mir ist das vor allem nervlich bedingt, wenn ich nervös bin, dann brauche ich eben mal ein Stück Schokolade." Ebenfalls fügt Sarah lachend hinzu: "Meistens bleibt es dann aber nicht bei einem Stück, es kann dann auch mal eine ganze Tafel werden." Was für eine süße Beichte! Auch eine Sportskanone wie Sarah, kann also der zuckrigen Verführung nicht immer wieder stehen. Und was ist Sarahs Fitness-Geheimnis nach einem "Cheat Day"?

So hält sich Sarah fit!

Wie Sarah erklärt, probiert sie, fünf bis sechs Mal die Woche Sport zu betreiben. In Sachen Ernährung versucht die Beauty auf Kohlenhydrate zu verzichten. Sarah erläutert: "Manchmal fällt mir das , alle Kohlenhydrate zu streichen, aber es funktioniert." Ehrliche Worte, die zeigen: Sarah ist in absoluter Top-Form. Vor allem bei "Holiday on Ice" wird ihr das zu Gute kommen, dort wird Sarah nämlich als nächstes zu sehen sein.