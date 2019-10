Sarah Lombardi: Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

Reddit this

Foto: Photo by Tristar Media/Getty Images

Jubel- für alle Fans! Völlig unverblümt gibt Sarah nun ganz intime Einblicke in ihr Privatleben...

Sarah Lombardi hat einen vollen Terminkalender

Das Sarah Lombardi eine Menge um die Ohren hat, ist absolut nichts Neues. Aktuell ist die , neben ihrem Job als Influencerin, auch als Jurorin bei " " zu sehen sowie auf der Eisfläche von "Holiday on Ice". Wie Sarah berichtet, will sie mit der Eis-Show durch Deutschland touren und erneut ihr Kufen-Talent unter Beweis stellen. Doch wie schafft es die Mama eigentlich, ihren Alltag zu meistern? In einer ehrlichen Beichte spricht Sarah nun Klartext...

Sarah ist gut strukturiert

Wie Sarah jetzt erklärt, ist die richtige Planung für sie ausschlaggebend. So verrät sie gegenüber "Promiflash": "Ich glaube, ich bin Mrs. Organisation." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich notiere mir alles, aber es hilft!" Einen riesen Augenmerk liegt Sarah vor allem auf ihren Sohn Alessio: "Alessio wird bei mir immer an erster Stelle stehen. Wenn er mich braucht, dann werde ich alles stehen und liegen lassen." Was für süße Worte, die zeigen: Sarah ist eine absolute Power-Frau!

