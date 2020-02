Reddit this

Sarah Lombardi: Jetzt packt Ex Roberto alle privaten Details aus!

sorgt mal wieder mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen! Zwei Jahre waren sie und Roberto Ostuni ein Paar. Doch dann war plötzlich Schluss. Roberto erfuhr angeblich von der Trennung auf Instagram. "Das hat schon wehgetan. Ich war ja noch in der Phase, wo ich noch Hoffnung hatte!", erzählt er im Interview mit .

So haben sich Sarah Lombardi und Roberto Roberto Ostuni kennengelernt

Jetzt packt Roberto noch mehr private Details aus. Kennengelernt haben sich die beiden über . "Ich habe sie ja schon damals mehr oder weniger verfolgt. Ich habe natürlich versucht, sie zu kontaktieren und anzuschreiben. Aber es ist todesschwer. Sie kriegt ja wahrscheinlich so viele Nachrichten von irgendwelchen Typen", verrät Roberto. "Irgendwann habe ich dann einen Beitrag gesehen, wo sie mit ihrer Freundin unterwegs war. Ich habe ihre Freundin angeschrieben und so haben wir dann Kontakt hergestellt."

Sarah Lombardi & Ex-Freund Roberto: Jetzt mischt sich Pietro Lombardi ein!

Doch Anfangs blieb es nur bei Nachrichten und Telefonaten. Er lebte in Berlin, sie in Köln. Ein Treffen kam erst nach einiger Zeit zustande. Doch dann ging alles ganz schnell. "Die Chemie hat sofort gestimmt. Ich meine, wir hatten uns ja davor schon bestens verstanden und kennengelernt und dann beim Treffen war es so, als wenn man sich schon lange kennt."

Roberto Ostuni sah sich schon als Stiefpapa von Alessio

Auch mit Sarahs Sohn Alessio kam Roberto super klar. "Wir haben uns gut verstanden. Ich habe auch öfters auf ihn aufgepasst. Ist auf jeden Fall eine Granate der Kleine, ganz schön aufgeweckt. Aber echt ein süßer und lieber". Roberto sah sich schon in der Rolle des Stiefvaters, zog für die beiden sogar extra nach Köln. Umso trauriger, dass jetzt alles aus und vorbei ist. Doch lange Trübsal blies Sarah nicht. Angeblich ist sie bereits neu verleibt in Fußballer Julian Büscher.

