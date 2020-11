Sarah Lombardi: Jetzt packt sie über Pietro und Laura Maria aus!

Beim "RTL"-Spendenmarathon geriet Sarah Lombardi jetzt in Plauderlaune und äußerte sich auch zu der Trennung von Pietro und seiner Laura Maria. So erklärte sie auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, dass die beiden noch eine Chance haben: "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber ich steck da auch nicht drin und mich geht das Ganze auch nicht wirklich etwas an." Was Pietro wohl von so viel Offenheit seiner Ex-Frau denkt? Bis jetzt gab er dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...