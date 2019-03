Reddit this

Jetzt ist es raus! In der letzten Zeit machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Sarah Lombardi und ihr Roberto getrennte Wege gehen. Doch jetzt die Überraschung!

Oh je, es wird nicht ruhig bei und ihrem Roberto. Seit einigen Wochen wird immer wieder darüber spekuliert, dass die beiden ihre Liebe auf Eis gelegt haben. Doch was ist dran an den Trennungsgerüchten?

Sarah Lombardi: Krankheits-Schock!

Sarah Lombardi & Roberto: Trennung?

Die Gerüchteküche um Sarahs Liebesleben hört einfach nicht auf zu brodeln. Immer wieder wird behauptet, dass Sarah und Roberto ihrer Liebe keine Chance mehr gaben. Auch eine Aussage von Sarah, dass es bei ihr beruflich besser laufen würde, als privat, ließ ihre Fans hellhörig werden. Doch jetzt die freudige Überraschung! Wie es scheint, läuft es zwischen Sarah und Roberto besser denn je!

Sarah Lombardi spricht über ihre Beziehung

Wie Sarah nun gegenüber "Bild" verrät, ist an den Trennungs-Gerüchten von Roberto nichts dran. So erläutert sie auf die Frage, mit welchem Song sie ihren Beziehungsstatus beschreiben würde: "Nur schöne Liebeslieder! Ich bin im Moment sehr glücklich." Ehrliche Worte, die zeigen: Zwischen Sarah und Roberto läuft es super. Von einer Trennung kann somit nicht die Rede sein...