Sarah Lombardi: Jetzt spricht sie Klartext!

liebt ihren Sohn Alessio über alles. Trotzdem ist sie als Mama oft überfordert, wie sie ihren Fans jetzt verriet.

Ehrliche Beichte auf Instagram

Auf ihrem -Account veröffentlichte sie einen emotionalen Brief an ihren Sohn. "Alessio, mein kleiner Schatz ... Als ich dich auf diese Welt gebracht habe, war ich 23 Jahre alt und hatte nicht die geringste Ahnung, was auf mich zukommen würde als Mama", schrieb sie. "Ja, ich gebe zu: Manchmal war ich völlig überfordert und bin es auch heute noch ab und zu." Doch obwohl sie viele Fehler mache, sei sie sich in einer Sache sicher: "Ich werde dich immer lieben, immer für dich da sein, wenn du mich brauchst und kämpfen wie eine Löwin, um dich zu beschützen."

Sarah Lombardi: "So eine tolle Mama bist du nicht"

Im Interview mit erklärte sie jetzt, warum sie diesen emotionalen Post veröffentlichte. "Oft ist es so, dass ich denke: So eine tolle Mama bist du nicht! Du hast den Fehler, du machst das falsch und du bist halt eben nicht perfekt! " Sie sei schnell aus der Ruhe zu bringen, oft zu spät und genervt. "Am Ende habe ich mir gesagt, es ist egal, was du falsch machst: Du liebst deinen Sohn! Das ist das, was eigentlich zählt.“

Ihr sei es wichtig gewesen, dass für sich selber auszuschreiben. "Vielleicht ist es auch ganz gut, dass andere das mal sehen, wie ich mich selbst sehe. Dass ich eben nicht denke, dass ich perfekt bin und dass alles wundervoll abläuft. Wir haben ein ganz normales Leben wie alle anderen auch."