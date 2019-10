Sarah Lombardi: Jetzt spricht sie über ihren schlimmsten Albtraum

Von bösen Geistern verfolgt: Sarah Lombardi (26) wird von merkwürdigen Träumen umgetrieben. Was sagen diese alarmierenden Schlaf-Fantasien über ihr waches Leben aus?

„Ich bin noch richtig müde und kaputt, eigentlich hab ich genug Schlaf, aber seit zwei, drei Tagen habe ich richtige Albträume“, klagt Sarah völlig verzweifelt in ihrer -Story. Wer oder was sie nachts verfolgt? „Ich träume von Geistern, von Betten, die sich bewegen, und Türen, die auf und zu gehen. Das habe ich früher oft geträumt. Ich fühle mich gerade wieder wie zwölf!“ Das klingt gar nicht gut – und deutet tatsächlich auf tiefer liegende Schwierigkeiten hin. Denn böse Geister haben in der Traumdeutung traditionell eine warnende Funktion. Sie kündigen Unglück, Auseinandersetzungen und Streitigkeiten an und gelten somit als Vorzeichen für schlechte Zeiten. Die Tür, von der Sarah träumte, kann sowohl positiv als auch negativ gedeutet werden: Sie symbolisiert den Eingang in eine neue Lebensphase, kündigt ganz allgemein eine neue Situation an – oder aber ein Problem. Räume mit vielen Türen deuten auf einen drohenden Geldverlust hin. Das Bett steht für Einsamkeit.

Mutet sich Sarah Lombardi zu viel zu?

Auch unabhängig davon, ob man an Traumdeutung glaubt, sind Sarahs nächtliche Angst-Attacken ein Alarmzeichen. So etwas kommt nicht von ungefähr. Einer der Hauptgründe für Albträume ist Stress! Und davon hat Sarah gerade mit all ihren Jobs mehr als genug: Anstrengende Drehs für ihren Jury-Job bei der Show „Das Supertalent“, kraftzehrende Trainingseinheiten auf Schlittschuhen für „Holiday on Ice“ und nicht zuletzt die Rolle als Mama eines lebhaften kleinen Jungen rauben Sarah jede Menge Energie.

Die Folge von so vielen körperlichen und geistigen Belastungen: ein starker psychischer Druck, der die Betroffenen bis in den Schlaf verfolgt. Ängste und Sorgen suchen sich oft ein Ventil in Form von Albträumen. Die können laut Experten sogar chronisch werden, wenn der Druck im Alltag nicht reduziert wird, was dann wiederum zu Schlafmangel und Erschöpfung führt. Was dagegen hilft? Entspannungsmusik, Yoga und Meditation. Alles, was Körper und Geist anstrengt, sollte erst einmal tabu sein. Sarah sollte sich also dringend mal eine Auszeit gönnen. Dann klappt’s auch wieder mit dem ruhigen Schlaf!

