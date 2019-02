Sarah Lombardi: Jetzt spricht sie über Pietros Liebe!

Wie rührend! Obwohl Pietro und erst vor einigen Stunden ihre Scheidung bekannt gaben, scheint Sarah ihrem Ex für sein zukünftiges Liebes-Leben nur das Beste zu wünschen...

In der letzten Zeit machten immer wieder Meldungen die Runde, in denen darüber spekuliert wurde, ob Sarah Lombardi und ihr Roberto getrennte Wege gehen. Offiziell bestätigt wurde dies von beiden bis jetzt noch nicht. Angenehm wird die aktuelle Zeit für Sarah dennoch nicht sein. Umso schöner somit, dass die kurz nach ihrer Scheidung von Pietro liebevolle Worte für dessen Liebes-Leben findet...

Sarah Lombardi will für Pietro nur das Beste

Obwohl Pietro und Sarah nach ihrer Trennung für allerhand Rosenkrieg-Skandale sorgten, herrscht mittlerweile zwischen den beiden ein absolut harmonisches Verhältnis. Auch für Pietros Liebes-Zukunft findet Sarah ausschließlich positive Worte. So verrät sie gegenüber " "-"Exclusiv": "Ich wünsche mir das schon für ihn, dass er da noch mal eine Frau findet, die ihn an die Hand nimmt und die ihn da auch führt, weil, ich glaube, Pietro ist jemand, der braucht das schon." Ob uns Pietro wohl in diesem Jahr mit einer Partnerin an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!