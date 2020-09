Sarah Lombardi: Jetzt spricht sie über Pietros neue Liebe!

Auf dem Instagram-Account des einstigen "DSDS"-Jurors gibt es bereits das erste Pärchen-Foto zu sehen. Natürlich lässt Sarah es sich nicht nehmen, den Schnappschuss zu kommentieren. Sie schreibt: "Alles Liebe euch beiden. Freu mich für dich." Wie schön!

Leider gibt es auch viele negative Kommentare. Der neuen Freundin von Pietro scheinen einige Fans einfach nicht über den Weg zu trauen. Doch davon will der Sänger nichts wissen. In seiner Story stellt er klar: "Es war ein echt großer Schritt für mich. Ich war sehr aufgeregt, diesen Schritt mit euch zu teilen, denn ich habe immer gesagt: Wenn ich eine Frau wieder öffentlich zeige, dann wird es die Frau sein, mit der ich alt werden möchte. Deshalb hat es auch knapp fünf Jahre gedauert. Leute, ich weiß es selber. Viele haben ihre Vorurteile, weil sie den Menschen nicht kennen. Jeder hat seine Vergangenheit. Ich meine und Laura ihre. Und das ist auch ok so. Das soll hier kein Liebesgeständnis sein, aber dieser Mensch hat es geschafft, meine dunkle Seele wieder glücklich zu machen und egal, wer, wo, wie, was sagt, ich werde immer zu 100% zu ihr stehen. Wir sind ein Team und ich kenne dieses Business nicht erst seit gestern."

Skandal um Sarah Lombardi! Sie hat alles kaputt gemacht!