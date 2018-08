Sarah Lombardi: Jetzt zeigt sie ihre neue Liebe allen

Reddit this

auf Wolke Sieben!

Seit rund einem halben Jahr ist er der neue Mann an ihrer Seite: In Freund Roberto hat Sarah Lombardi nach der Trennung von Ex Pietro wieder ihr großes Liebesglück gefunden.

Während die Sängerin ihren neuen Schatz bisher nur ausschnittsweise per Social Media mit den Fans teilte, gab es jetzt eine absolute Liebes-Premiere:

Ein komplettes Turtel-Foto von Sarah und ihrem Roberto auf !

A post shared by Sarah lombardi (@sarellax3) on Aug 25, 2018 at 6:40am PDT

Sarah Lombardi will ihr Liebesglück mit allen teilen

Auf ihrem Account präsentiert die 25-Jährige der Öffentlichkeit erstmal einen Pärchenschnappschuss mit ihrem neuen Mr. Right und kommentierte diesen ganz romantisch mit dem Wort "Insieme" - deutsch "Zusammen".

Das süße Foto, das Sarah und Roberto händchenhaltend bei einer Hochzeit zeigt, hatte die Sängerin bereits vor zwei Wochen in ihrer Story gepostet - jetzt schien für die junge Mutter der Zeitpunkt gekommen zu sein, ihr Liebesglück ganz öffentlich zu machen!

Kein Wunder, dass sich bei diesem großen Schritt auch die Fans von Sarah Lombardi nur freuen konnten!