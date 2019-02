Sarah Lombardi: Jubel-News! Damit überrascht sie alle

Reddit this

Sarah Lombardi ist heiß aufs Eis! Mit ihrer feurigen Performance machte sie gestern Abend die "Dancing on Ice"-Jury sprachlos...

Bei läuft es rund! Sie startet gerade voll bei "Dancing on Ice" durch. Jede Woche überschlägt sich die Jury regelrecht mit Komplimenten. Keine Frage: Sarah ist die Top-Favoritin der Show. Im Halbfinale legte sie noch eine Schippe drauf.

Judith Williams: "Ich bin zum ersten Mal sprachlos"

Im knappen Lederoutfit legte sie einen Knaller-Auftritt zu Michael Jacksons "Beat it" hin. Vom Publikum gab's sogar Standing Ovation. Und auch die Jury war hin und weg. "Ich bin zum ersten Mal sprachlos. Das war eine Mega-Leistung. Man sitzt da und denkt sich: 'Wie schafft diese zarte, kleine Person diese Power'", schwärmte . Auch Kati Witt stimmte zu: "Zum Song vom King of Pop haben wir heute eine Queen on Ice gesehen. Bei Sarah vergesse ich, dass sie Schlittschuhe anhat, weil sie mit einer solchen Natürlichkeit übers Eis gefegt ist."

Sarah Lombardi: Eiszeit mit Freund Roberto!

Wer ist noch Finale von "Dancing on Ice"?

Am Ende bekam Sarah sogar einmal die Höchstnote 10! Das schaffte bisher noch kein Kandidat der Staffel. Klar, dass es Sarah mit insgesamt 38,5 von 40 möglichen Punkten sofort in die nächste Runde gewählt wurde. Jetzt muss Sarah im Finale beweisen, dass sie das Zeug zur Eisprinzessin hat. Neben ihr schafften es auch Curvy-Model Sarina Nowak und Musiker John Kelly in die nächste Runde.