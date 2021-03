Sarah Lombardi: Jubel-News - Ihr Herzenswunsch geht endlich in Erfüllung

Sarah hat eine Hauptrolle ergattert

Kurze Zeit später lüftet Sarah das Geheimnis und verrät, dass sie unter die Schauspieler gehen wird! "Einige haben mitgeraten, worauf ich mich vorbereite. Eure Antworten waren echt spektakulär. Das Projekt, was ich für dieses Jahr geplant habe und was mich sehr erfreut und unheimlich stolz macht, ist: Ich werde einen Film drehen und sogar eine Hauptrolle spielen", schwärmt sie. "Ich freue mich sehr auf dieses Projekt und diese große Herausforderung, weil es etwas ganz Neues für mich sein wird. Darauf bereite ich mich quasi jetzt schon vor."

Zum Glück wird die 28-Jährige dabei von ihren Liebsten unterstützt. "Meine Familie spielt dabei eine so wichtige Rolle. Ohne sie würde ich das niemals machen, weil sie mir einen so starken Halt geben", so Sarah. "Eine sehr intensive Zeit, die uns bevorsteht und auf die ich mich jetzt schon vorbereite mit Schauspieltraining, Coaching und so weiter." Es bleibt also weiterhin spannend!