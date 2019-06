Sarah Lombardi: Jubel-News! Ihre Fans sind aus dem Häuschen!

Bei ist mächtig was los! Erst vor einigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass die ab sofort für das Supertalent vor der Kamera stehen wird. Doch damit nicht genug...

Sarah Lombardi ist bei Holiday on Ice dabei

Via verkündet Sarah nun, dass sie wieder aufs Eis zurückkehren wird. Während Sarah Anfang des Jahres bei "Dancing on Ice" absolute Mega-Erfolge feierte und sich ins Herz der Zuschauer tanzte, wird sie jetzt für Holiday on Ice wieder in die Schlittschuhe schlüpfen. So veröffentlicht die in ihrem Account ein Bild, auf dem sämtliche Tour-Daten zu sehen sind. Was für wundervolle Neuigkeiten, die von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleiben...

Sarahs Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Sarah deutlich wird, hat sie mit ihrer Holiday on Ice- bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Na da bin ich doch gern in Hamburg dabei. Du hast mir so gut gefallen auf dem Eis. Das möchte ich gern live sehen" sowie "Schon bestellt! Freu mich schon!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Womit uns Sarah wohl als nächstes überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...