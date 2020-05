Sarah Lombardi: Jubel-News! Sie bestätigt es auf Instagram

Auf diesen Moment haben die Fans von so lange gewartet! Endlich lüftet sie das große Geheimnis, das sie so lange für sich behalten musste…

Sarah Lombardi: Alles aus! Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Sarah veröffentlicht einen neuen Song

Mit einem vielversprechenden -Foto lässt die Sängerin die Bombe platzen. „Am 15.05 erscheint meine neue Single“, verkündet sie stolz. „Bin soooo gespannt, was ihr sagen werdet. Kann es kaum erwarten.“

Für Sarahs Fans geht mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ ein großer Wunsch in Erfüllung. „Ich weiß, ich wurde in den letzten Wochen und Monaten so oft gefragt, wann endlich mal wieder etwas Musikalisches kommt. Und ich weiß, dass viele jetzt sehr, sehr lange darauf gewartet haben“, erklärt sie in ihrer Story. „Umso mehr freue ich mich. Und ich glaube, dass es richtig, richtig cool wird. Ein paar Tage müsst ihr euch noch gedulden, aber Freitag ist schon bald.“

