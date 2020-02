Sarah Lombardi: Juhuu! Dieses Foto lüftet ihr süßes Geheimnis!

Jetzt ist es raus! Seit Wochen halten sich die Spekulationen, dass zwischen Sarah Lombardi und Kicker Julian Büscher eine heiße Liaison laufen soll. Nun die süße Bestätigung...

Sarah Lombardi und Julian Büscher: Jaa, zauberhafte News nach wenigen Wochen

Sarah Lombardi durchlebte schlimme Trennung mit Roberto

Obwohl uns Roberto im vergangenen Jahr noch so glücklich miteinander wirkten, gaben die beiden erst kürzlich bekannt, dass sie getrennte Wege gehen. Für Sarah alles andere als leicht. So wendete sich Roberto immer wieder mit neuen Vorwürfen gegen seine Ex an die Öffentlichkeit. Doch für die Sängerin definitiv kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. Ganz im Gegenteil sogar! Wie nun ein Foto Zeit, ist Sarah bereits wieder glücklich vergeben!

Sarah küsst Kicker Julian Büscher

Beim aktuellen Spiel des Vereins TUS Haltern war Sarah nun dabei zu sehen, wie sie am Spielfeldrand ihrem Boy Julian Büscher ordentlich die Daumen drückte. Ein Moment sorgte bei ihren Fans jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit! Julian ließ es sich nämlich nicht nehmen, seiner Sarah im Verlauf des Spiels einen dicken Kuss aufzudrücken! Ist das die Bestätigung, dass die beiden ein Paar sind? Sarah hält sich dazu zwar noch bedeckt und ließ durch Management gegenüber "Bild" verkünden: "Sie möchte sich dazu nicht äußern", doch ein Foto sagt oft mehr, als tausend Worte...

Hier könnt ihr einen Blick auf Sarahs neuen Boy werfen!