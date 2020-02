Sarah Lombardi & Julian Büscher: Bitteres Liebes-Drama!

Reddit this

So hat sich das bestimmt nicht vorgestellt! Nachdem sie im Ägypten-Urlaub kuschelnd mit Julian Büscher erwischt wurde, gehen die Fans des - im Internet auf sie los. Obwohl die beiden ihr Liebes-Glück bisher noch nicht öffentlich bestätigt haben, wollen die Follower des smarten Sportlers ihn nicht an der Seite der Sängerin sehen.

Sarah Lombardi: Bild-Beweis! Sie kriegt den Hals nicht voll

Sarah Lombardi wird beleidigt

Auf Julians -Account häufen sich die negativen Kommentare. Fans feuern: „Du bist viel zu klug für eine Sarah Lombardi. Die wird nur deinen Namen in den Dreck ziehen“ und „Tu dir das nicht an mit der Lombardi“. Davon will der 26-Jährige allerdings nichts wissen! Die bösen Kommentare seiner Anhänger hat er mittlerweile gelöscht.

Doch auch das sorgt für Ärger! „Warum löschst du alle Kommentare wegen Sarah? Jetzt könnt ihr es auch nicht mehr verheimlichen. Bei hat man ja gesehen, dass du ihr Neuer bist!“, kommentierte ein User am vergangenen Dienstag. Dazu äußern wollen sich Julian und Sarah scheinbar (noch) nicht…

