Sarah Lombardi & Julian Büscher: Erste Liebes-Fotos auf Instagram!

Nur wenige Wochen nach der Trennung von Roberto Ostuni ist wieder verliebt. Der neue Mann an ihrer Seite heißt Julian Büscher und ist Fußballer. Obwohl die beiden sich noch nicht offiziell zu ihrer Beziehung geäußert haben, wurden sie schon knutschend bei einem seiner Spiele gesichtet.

Eindeutige Schnappschüsse

Nun gibt es sogar die ersten Liebes-Beweise auf . In seiner Story postet der Schönling ein Foto einer leckeren Mango-Bowl mit Nüssen. Dieses versieht er unter anderem mit dem Emoji einer dunkelhaarigen Frau, die einen Kochlöffel in der Hand hält. Zeitgleich taucht in Sarah Lombardis Story ebenfalls eine Aufnahme der Bowl auf. „Abendessen“, schreibt die Sängerin dazu.

Sarah Lombardi verwöhnt Julian Büscher mit einer leckeren Bowl. Foto: Instagram/@julbue

Es besteht also kein Zweifel daran, dass Sarah und Julian den Abend zusammen verbracht haben. Und scheinbar stören sie sich auch nicht daran, dass ihre Fans das auch wissen! Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis es auf ihren Accounts die ersten offiziellen Pärchen-Bilder zu sehen geben wird…

