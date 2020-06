Sarah Lombardi & Julian Büscher: Zuckersüßes Geheimnis gelüftet!

und Julian Büscher haben gerade ganz schön viel um die Ohren. Die hübsche Sängerin ist gerade umgezogen und es sieht ganz so aus, als würde sie sich mit ihrem Schatz ein hübsches Liebesnest einrichten.

Sarah Lombardi: Bittere Enthüllung! Jetzt packt sie aus

Neuer Vertrag für Julian

Und jetzt gibt es weitere Neuigkeiten, über die das Paar sich freuen darf! In ihrer -Story teilt Sarah einen Beitrag, in dem zu lesen ist, dass Julian seinen -Vertrag beim TuS Haltern am See verlängert hat.

„Gut drauf aufpassen, bitte“, schreibt Sarah mit einem lächelnden Emoji dazu und markiert den Fußball-Verein ihres Liebsten. Wie süß!

Große Sorge um Alessio!