Sarah Lombardi & Julian: Jaa, jetzt ist es raus!

Jetzt ist es raus! Julian Büscher lüftet nun das süße Geheimnis mit Sarah Lombardi!

Sarah Lombardi ist überglücklich

durchlebte in den letzten Monaten einige Liebes-Turbolenzen. Zuerst gab die bekannt, dass sie und ihr Ex Roberto getrennte Wege gehen. Wenig später machte die Meldung die Runde, dass sie in ihrem Julian Büscher einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Doch während sich Sarah und Julian zu ihrer Beziehung weitestgehend bedeckt hielten, wendet sich Julian nun mit einer süßen Botschaft an die Öffentlichkeit, die für ordentlich Begeisterung sorgt...

Julian lässt die süße Bombe platzen

In seiner -Story teilt Julian nun ein Foto, welches für mächtig Aufsehen sorgt! Julian und Sarah sind darauf zu sehen, wie sie beide gemeinsam das schöne Wetter genießen und zusammen ein wenig inlineskaten. Doch nicht nur das Pärchen-Bild sorgt bei den Anhängern des Paars für mächtig Gesprächsstoff. Vor allem ein Satz lässt die Fan-Herzen besonders hochschlagen. So kommentiert Julian den Schnappschuss mit den Worten: "Du gibst dem Ganzen wieder einen Sinn". Wie süß! Julian liefert damit den ersten Pärchen-Beweis, dass Sarah und er wirklich ein Paar sind! Ob uns die beiden in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen werden? Wir können gespannt sein...

