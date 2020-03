Sarah Lombardi & Julian: Jetzt wagen sie den nächsten Liebes-Schritt!

Reddit this

Wie schön! Nachdem Sarah Lombardi ihre Trennung von Roberto bekannt gab, macht ziemlich schnell die Runde, dass sie in ihrem Julian Büscher einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Doch damit nicht genug...

Pietro Lombardi: Knallharte Attacke gegen Ex-Sarah Lombardi!

Sarah Lombardi und Julia Büscher halten sich bedeckt

Während schon bei Roberto probierte, ihre Liebe aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, hält sie sich zu ihrem Julian noch bedeckter. So gab Sarah weder ein Statement zu ihrem neuen Lover ab, noch postete sie gemeinsame Liebes-Fotos. Lediglich ein paar Paparazzi-Schnappschüsse gerieten von den beiden an die Öffentlichkeit. Doch jetzt die Überraschung! Völlig unerwartet lüftet Julian nun ihr süßes Liebes-Geheimnis und sorgt damit bei seinen Fans für ordentlich Aufsehen.

Julian lässt die Bombe platzen

Via " " teilt Julian nun einen ganz besonderen Schnappschuss mit seinen Anhängern, der definitiv alle Herzen höher schlagen lässt. So postet er ein Bild von sich, auf dem er zu sehen ist, wie er sein Handy in der Hand hält. Ein Detail sticht seiner Community dabei jedoch ganz besonders ins Auge! Auf dem Handy-Bildschirm ist nämlich ein Bild von Sarah Lombardi zu sehen. Seine Bildunterschrift darunter lautet: "15/12/19". Huch! Hat Julian etwa eigeninitiativ den nächsten Beziehungsschritt gewagt und das Jahresdatum mit seiner Sarah verraten? Seine Fans zeigen sich jedenfalls sichtlich interessiert und kommentieren: "Ob die beiden wohl seit dem 15.12.2019 ein paar sind? Man munkelt."

Mal sehen, ob Julian und Sarah in der nächsten Zeit noch mehr süße Liebes-Geheimnisse lüften...

Huch, so kennen wir Sarah Lombardi ja gar nicht: