Sarah Lombardi: Klau den Bikini-Look der Beauty!

Via Instagram versorgte uns Sarah Lombardi in der letzten Zeit mit einer Reihe von wundervollen Urlaubsschnappschüssen aus ihrer Zeit in Portugal. Die Beauty ließ an der Algarve mit Söhnchen Alessio ein wenig die Seele baumeln und genoss den Strand und das Meer. Um auch am Beach den richtigen Look zu tragen, entschied sich Sarah für ihre Ausflüge für einen schlichten Bikini in nude, der nicht nur ihre Figur perfekt in Szene setzte, sondern auch ihre sonnenverwöhnte Haut perfekt zur Geltung brachte!

Das so ein Look von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich!