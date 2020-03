Sarah Lombardi: Knallhart abserviert von ihrem Julian

Seit Roberto Ostuni hält Sarah Lombardi ihr Privatleben aus dem Rampenlicht heraus. Genauso macht sie aktuell ein Geheimnis um ihre Beziehung mit Kicker Julian Büscher. Oder ist es eigentlich umgekehrt? Möchte Julian nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden?

Anders als ihre früheren Partner, ausgenommen Ex-Mann (27), ist Julian als Profisportler eine Person des öffentlichen Lebens. Er ist geschult, wenn er ein Interview führen muss, wenn ihm jemand unangenehme Fragen stellt. Er ist es gewohnt, wenn die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist. Kurzum: Er verfügt über genügend Erfahrung, um mit der Medienwelt umzugehen. Für Sarah eigentlich die perfekte Ausgangssituation, um ihn als Mann an ihrer Seite vorzustellen. Denn mit dem 26-Jährigen hat sie endlich jemanden gefunden, dem das Theater der Showbranche nicht völlig unbekannt ist. Trotzdem bleibt das Paar bisher inkognito. „Sie möchte sich dazu nicht äußern“, teilt dementsprechend Sarahs Management mit, und auch Julian hält sich bewusst zurück.

Steht Julian nicht zu Sarah Lombardi?

Der Grund: Kurz nach ihrem ersten Turtelurlaub in Ägypten und seinem Vereinswechsel vom kanadischen Cavalry FC zum TuS Haltern hagelte es negative Kommentare auf seinem -Account. „Du bist viel zu klug für eine Sarah Lombardi. Die wird nur deinen Namen in den Dreck ziehen“ oder „Tu dir das nicht an mit der Lombardi“, hatte man unter seinen Fotos lesen können, bevor der 26-Jährige fleißig die Löschtaste drückte.

Klar, Sarah ist Sängerin, Moderatorin und mittlerweile auch Eistänzerin, beruflich hat sie sich einen Namen gemacht. Doch ihre Affäre mit Jugendliebe Michal, mit dem sie Pietro einst betrogen hatte, nehmen ihr noch immer viele Fans übel. Genauso stören sich viele ihrer Follower an den ständigen Werbe-Postings auf Instagram. Es vergeht kein Tag, an dem sie kein Produkt in die Kamera hält und damit abkassiert. Nicht selten sind die Aufnahmen inszeniert und die Videos vom Timing her unpassend. So stellte Sarah PR-Aufnahmen während der Hochzeit ihrer Cousine ins Netz. Ein gefundenes Fressen für viele Leute – selbst für ihren Ex Pietro, der sich schon öfter über ihren Influencer-Job lustig gemacht hat. Und auch Julian nahm die 27-Jährige zuletzt auf die Schippe, postete bloggertypisch seine Frühstücksschüssel oder auch einen Shake (Sarah arbeitet mit einem Abnehm-Shake-Hersteller zusammen) mit einem ironischen Kommentar. Da nimmt sie offenbar jemand nicht so ernst…

Die heißen Knutschfotos von und Julian Büscher seht ihr im Video: